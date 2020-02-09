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20-летний швед побил мировой рекорд в прыжках с шестом на закрытых стадионах
Летний рекорд Бубки еще стоит, но Арман Дюплантис наверняка замахнется и на него.
Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис обновил мировой рекорд француза Рено Лавийени в помещениях.
На турнире в Торуни (Польша) 20-летний легкоатлет преодолел планку, установленную на отметке 6 м 17 м. Дюплантис взял рекордную высоту со второй попытки.
Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году и составлял 6 м 16 см.
- Дюплантис – чемпион Европы-2018 и вице-чемпион мира 2019 года.
- Мировой рекорд на открытых стадионах составляет 6 м 14 см и принадлежит легендарному Сергею Бубке. Он же владел рекордом в помещении до Лавийени.
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