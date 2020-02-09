Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис обновил мировой рекорд француза Рено Лавийени в помещениях.

На турнире в Торуни (Польша) 20-летний легкоатлет преодолел планку, установленную на отметке 6 м 17 м. Дюплантис взял рекордную высоту со второй попытки.

Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году и составлял 6 м 16 см.

Дюплантис – чемпион Европы-2018 и вице-чемпион мира 2019 года.

Мировой рекорд на открытых стадионах составляет 6 м 14 см и принадлежит легендарному Сергею Бубке. Он же владел рекордом в помещении до Лавийени.

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