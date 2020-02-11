Ласицкене и Шубенков стали капитанами российской армии
Теперь у главных звезд русской легкой атлетики по четыре звезды на каждом плече.
11 февраля чемпионы мира по легкой атлетике Мария Ласицкене и С Сергей Шубенков получили погоны капитанов российской армии. Церемония прошла в легкоатлетическом комплексе ЦСКА, погоны вручил статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков.
Очередное воинское звание было присвоено спортсменам приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу.
- Ласицкене – первая в истории трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту.
- Шубенков – чемпион и двукратный серебряный призер чемпионатов мира в беге с барьерами.
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