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Ласицкене и Шубенков стали капитанами российской армии

Ласицкене и Шубенков стали капитанами российской армии
Р-Спорт

1 час назад

Теперь у главных звезд русской легкой атлетики по четыре звезды на каждом плече.

11 февраля чемпионы мира по легкой атлетике Мария Ласицкене и С Сергей Шубенков получили погоны капитанов российской армии. Церемония прошла в легкоатлетическом комплексе ЦСКА, погоны вручил статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков.

Очередное воинское звание было присвоено спортсменам приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу.

  • Ласицкене – первая в истории трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту.
  • Шубенков – чемпион и двукратный серебряный призер чемпионатов мира в беге с барьерами.
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