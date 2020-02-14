Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева вошла в состав рабочей группы по изменению Конституции и призналась, что прочитала ее только недавно. Кремль не увидел в этом проблемы.

«Даже если Исинбаева и не читала до этого Конституцию, она прекрасно знает нужды и чаяния российского спорта – важнейшего направления в целом в социальной жизни страны, в государственной деятельности», – цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который уточнил, что Владимир Путин придерживается такой же позиции.

Исинбаеву раскритиковали в инстаграме. Одному из подписчиков она ответила: «Извините, но я ничего не должна!»

Ранее 37-летняя Исинбаева назвала Конституцию книгой.

В состав рабочей группы также вошла бывшая фигуристка Ирина Роднина.

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