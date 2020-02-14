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«Я ничего не должна!» Исинбаева не читала Конституцию до назначения в группу по ее изменению
Слова Елены прокомментировали в Кремле.
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева вошла в состав рабочей группы по изменению Конституции и призналась, что прочитала ее только недавно. Кремль не увидел в этом проблемы.
«Даже если Исинбаева и не читала до этого Конституцию, она прекрасно знает нужды и чаяния российского спорта – важнейшего направления в целом в социальной жизни страны, в государственной деятельности», – цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который уточнил, что Владимир Путин придерживается такой же позиции.
Исинбаеву раскритиковали в инстаграме. Одному из подписчиков она ответила: «Извините, но я ничего не должна!»
- Ранее 37-летняя Исинбаева назвала Конституцию книгой.
- В состав рабочей группы также вошла бывшая фигуристка Ирина Роднина.
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