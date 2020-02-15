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Индийский бегун неофициально побил рекорд Болта на гонке с буйволами
Мужчина преодолел стометровку на 0.03 секунды быстрее.
Индийский бегун Сринивас Гауда неофициально превзошел мировой рекорд ямайца Усэйна Болта на стометровке.
По информации BBC, достижение было перебито во время традиционной гонки с буйволами «Камбала», которая проходит в Индии. Спортсмены преодолевают 142 метра, держа в упряжи двух буйволов. 28-летний Гауда пробежал первые сто метров за 9.55 секунды – это быстрее рекорда Болта на 0.03 секунды.
- Болт установил мировой рекорд на чемпионате мира 2009 года.
- Согласно правилам гонки «Камбала», бегун с буйволами должен преодолеть 132 или 142 метра по рисовому полю, заполненному водой.
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