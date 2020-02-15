Индийский бегун Сринивас Гауда неофициально превзошел мировой рекорд ямайца Усэйна Болта на стометровке.

По информации BBC, достижение было перебито во время традиционной гонки с буйволами «Камбала», которая проходит в Индии. Спортсмены преодолевают 142 метра, держа в упряжи двух буйволов. 28-летний Гауда пробежал первые сто метров за 9.55 секунды – это быстрее рекорда Болта на 0.03 секунды.

Болт установил мировой рекорд на чемпионате мира 2009 года.

Согласно правилам гонки «Камбала», бегун с буйволами должен преодолеть 132 или 142 метра по рисовому полю, заполненному водой.

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