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Дюплантис 2 раза за неделю побил рекорд мира в прыжках с шестом. Его отец пообещал еще 2 за 7 дней
С какой планеты прилетел этот швед?
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис второй раз за неделю установил мировой рекорд в прыжках с шестом. На турнире с Глазго ему покорилась высота 6 метров 18 сантиметров. Он на один сантиметр улучшил собственное достижение в 6,17 м, которое установил 8 февраля в польском Торуне.
Поражает запас Дюплантиса. На повторе его успешной попытки в Шотландии заметно, что у Армана есть еще несколько сантиметров, на которые он может улучшить рекорд планеты.
«Это отличный турнир, публика придала мне энергии для прыжка. С самого начала я понимал, что это будет удачная попытка. Попробовал более жесткие шесты и взял высоту», – сказал 20-летний легкоатлет после победы.
«У нас осталось два турнира. В среду (19 февраля) Арман во французском Льевене попробует прыгнуть 6,19 м, и, если все пройдет удачно, 23 февраля в Клермон-Ферране будет атаковать 6,20 м. Он в такой физической форме, что в ближайшем будущем возьмет и 6,25 м», – заявил его отец и тренер Грег Дюплантис в интервью Aftonbladet.
- Прежний рекорд мира держался шесть лет – француз Рено Лавильени в 2014-м прыгнул в Донецке на 6,16 м.
- До Лавильени лучшее достижение планеты никому не покорялось с 1994 года и принадлежало украинскому легкоатлету Сергею Бубке.
20-летний швед побил мировой рекорд в прыжках с шестом на закрытых стадионах