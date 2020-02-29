Новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики стал Евгений Юрченко.

Член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации был единственным кандидатом на выборах. За него проголосовали 53 делегата ВФЛА, семеро были против, еще трое воздержались.

Юрченко будет возглавлять федерацию минимум шесть месяцев, очередные выборы президента должны пройти в течение полугода после окончания Олимпийских игр-2020. Чиновник уже подтвердил готовность участвовать в новом голосовании.

«Очень хорошо, что у нас теперь есть новый президент и новый президиум, но поддержку и доверие Евгению Валерьевичу я пока не могу оказать. Мы ждем от него четких действий по восстановлению статуса ВФЛА и обеспечении нашего права выступать на международных стартах», – заявила в интервью ТАСС трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

«С одной стороны, нам нужен новый человек, который не участвовал ни в чем и ни в каких нехороших делах не был замечен. Так логично рассуждать, но мы в такую ситуацию уже попадали. И чем эта ситуация закончилась? Это было не совсем красиво. Я воспринимаю смену руководства с настороженным оптимизмом», – сказал чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков.

В ноябре 2015 года Международная федерация легкой атлетики лишила аккредитации ВФЛА. С 2016-го русские спортсмены выступают на международных соревнованиях под нейтральным статусом.

Предыдущий глава федерации Дмитрий Шляхтин покинул пост после дисквалификации прыгуна в высоту Данила Лысенко. В дисциплинарном органе Athletics Integrity Unit заявили, что Шляхтин дал ложные объяснения по пропуску Лысенко допинг-контроля и предоставил фальшивые документы.

Начало допингового ада, война со звездами и позорное дело Лысенко. Агония ВФЛА наконец заканчивается

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