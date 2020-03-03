Чемпионы мира Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков провели встречу с представителями World Athletics (Международной федерации легкой атлетики).

«Члены комиссии спортсменов Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене в понедельник в Монако провели встречу с представителями World Athletics. Российские легкоатлеты высказали свою позицию и выслушали позицию WA по сложившейся ситуации вокруг ВФЛА, а также передали письмо с обращением к членам Совета WA.

В связи с тем что ближайший совет, на котором обсудят дальнейшую судьбу российской легкой атлетики, состоится уже 11-12 марта, комиссия спортсменов рассчитывает на скорейшее проведение переговоров между всеми заинтересованными сторонами: недавно избранным руководством ВФЛА, WA, Athletics Integrity Unit», – говорится на странице комиссии спортсменов в инстаграме.

Также новый президент ВФЛА Евгений Юрченко признал обвинения по делу Данила Лысенко и направил в World Athletics официальное письмо.

«От себя лично и от имени ВФЛА я принес извинения World Athletics и всей мировой легкоатлетической семье в связи с теми негативными последствиями, которые были нанесены чистоте и целостности легкой атлетики в связи с делом Лысенко.

Я очень надеюсь, что пусть и с запозданием, но наши действия позволят снять с повестки дня вопрос об исключении ВФЛА из World Athletics, позволят начать процедуру восстановления полноправного членства ВФЛА в World Athletics, а также запустить процесс выдачи нейтрального статуса нашим легкоатлетам», – написал Юрченко.

Предыдущий глава федерации Дмитрий Шляхтин покинул пост после дисквалификации прыгуна в высоту Данила Лысенко. В дисциплинарном органе Athletics Integrity Unit заявили, что Шляхтин дал ложные объяснения по пропуску Лысенко допинг-контроля и предоставил фальшивые документы.

Российские спортсмены пока не выступают на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

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