Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов получил несколько должностей в обновленном руководстве Всероссийской федерации легкой атлетики.

На официальном сайте ВФЛА сообщается, что Безуглов стал вице-президентом организации, а также возглавил антидопинговый комитет и медицинскую комиссию. Официальный твиттер сборной России поздравил Эдуарда с назначениями.

После реорганизации ВФЛА возглавил Евгений Юрченко.

В ноябре 2015 года Международная федерация легкой атлетики лишила аккредитации ВФЛА. С 2016-го русские спортсмены выступают на международных соревнованиях под нейтральным статусом.

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