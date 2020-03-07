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Врач футбольной сборной Безуглов стал вице-президентом ВФЛА
Также он возглавил антидопинговый комитет и медицинскую комиссию.
Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов получил несколько должностей в обновленном руководстве Всероссийской федерации легкой атлетики.
На официальном сайте ВФЛА сообщается, что Безуглов стал вице-президентом организации, а также возглавил антидопинговый комитет и медицинскую комиссию. Официальный твиттер сборной России поздравил Эдуарда с назначениями.
- После реорганизации ВФЛА возглавил Евгений Юрченко.
- В ноябре 2015 года Международная федерация легкой атлетики лишила аккредитации ВФЛА. С 2016-го русские спортсмены выступают на международных соревнованиях под нейтральным статусом.
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