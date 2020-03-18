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Шубенков – о массовой скупке туалетной бумаги: «Люди недалеко ушли от животных»
Чемпион мира-2015 рассказал анекдот про туалетную бумагу и признался, что не видит объяснения столь массовой истерии.
Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал об отношении к панике вокруг коронавируса.
«Лучшая шутка по теме? Почему люди сметают туалетную бумагу? Потому что на одного чихнувшего приходится 42 обосравшихся. Я реально не понимаю: зачем народ это делает? В смысле – панически скупает ее. Это показатель того, что люди недалеко ушли от животных. Насколько же многие из нас подвержены панике и не хотят соображать. Ладно, когда закупаются крупами, макаронами. Это хотя бы можно понять: продукты долго хранятся. Но рационального объяснения истерии вокруг туалетной бумаги не вижу. Что здесь не так?
Симптомов диареи у коронавируса нет. Люди, включайте бошки. Это, кстати, к вопросу о конспирологических теориях. Посмотрите на человечество. Сейчас 2020 год, но, если людей взять вместе – получается какая-то испуганная амеба. Какая тут высокая организация?», – сказал Шубенков в интервью «Спорт-Экспрессу».
- Шубенков – чемпион мира-2015.
- В его активе медали четырех ЧМ подряд в беге на 110 метров с барьерами.
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