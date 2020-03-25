Клишина показала домашнюю тренировку в жарком платьице кремового оттенка
Обворожительная легкоатлетка продемонстрировала подписчикам любимые упражнения для поддержания формы.
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина поделилась видеозаписью домашней тренировки, которую она выполняет в сексуальном платье кремового оттенка.
«Вот и пришло время тренировок дома. А вы покажете мне какие-нибудь продуктивные упражнения в домашних условиях? Наиболее понравившееся я попробую повторить в следующем видео. Не забудьте меня отметить!» – написала 29-летняя легкоатлетка.
- Клишина – вице-чемпионка мира 2017 года и единственная российская легкоатлетка, выступавшая на ОИ-2016.
- Олимпиада-2020 не состоится этим летом из-за пандемии коронавируса.
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