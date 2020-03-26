3 российских легкоатлета дисквалифицированы за работу с пожизненно отстраненным тренером

Российские бегуны Рудольф Верховых, Андрей Исайчев и Анна Князева-Широкова получили годичную дисквалификацию от РУСАДА за нарушение антидопинговых правил.

На официальном сайте ВФЛА сообщается, что легкоатлеты наказаны за проведение тренировок с пожизненно отстраненным тренером Владимиром Казариным в 2018 и 2019 годах. Срок дисквалификации Верховых истечет 16 июня 2020 года, Исайчева и Князевой-Широковой – 16 декабря.

Ранее CAS пожизненно диквалифицировал тренера Казарина за нарушение антидопинговых правил.

Также пожизненную дисквалификацию неоднократно игнорировал тренер мордовских ходоков Виктор Чегин.

(Фото: инстаграм федерации легкой атлетики Челябинска)

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