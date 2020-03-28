Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась о работе нового руководства ВФЛА – после вмешательства министерства спорта на должность президента был избран Евгений Юрченко.

«Пока еще рано говорить. С момента избрания Юрченко прошло меньше месяца. Слова насчет борьбы с допингом звучат более или менее правильные. Но как будет с реализацией этих идей на практике, увидим позже.

Юрченко уже признал перед World Athletics ошибки прежнего руководства, но, думаю, в данной ситуации так поступил бы любой избранный руководитель. Наверное, прежде всего хочется не видеть иллюзию работы, которая была при прежнем президенте. Причем в большей степени это касается развития, популяризации лёгкой атлетики внутри страны.

С Юрченко мы разговаривали один раз, сразу после того, как его избрали. Откровенно сказала, что на данном этапе мне сложно ему доверять, так как абсолютно его не знаю и не понимаю, чего стоит ожидать», – цитирует 27-летнюю Ласицкене «КоммерсантЪ».

Предыдущий президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин ушел в отставку после непосредственного участия в деле Данила Лысенко.

Ласицкене выиграла три чемпионата мира подряд.

Ласицкене, Шубенков и Сидорова встретились с представителями World Athletics

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