Олимпийские чемпионы по легкой атлетике Наталья Антюх и Андрей Сильнов подозреваются в употреблении допинга на основании доклада Макларена.

Информация появилась на официальном сайте Независимого органа по целостности легкой атлетики (AIU). Также упоминаются метательница молота Оксана Кондратьева и бегунья Елена Соболева. Разбираться в деле будет Спортивный арбитражный суд (CAS), он же вынесет окончательный вердикт.

Антюх – олимпийская чемпионка Лондона-2012 в беге на 400 м с барьерами и двукратный призер Афин-2004. В январе она покинула пост главы спорткомитета Санкт-Петербурга.

Сильнов выиграл Олимпиаду-2008 в прыжках в высоту.

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