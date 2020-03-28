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Антюх и Сильнов подозреваются в употреблении допинга на основе доклада Макларена
Доклад Макларена, опять?!
Олимпийские чемпионы по легкой атлетике Наталья Антюх и Андрей Сильнов подозреваются в употреблении допинга на основании доклада Макларена.
Информация появилась на официальном сайте Независимого органа по целостности легкой атлетики (AIU). Также упоминаются метательница молота Оксана Кондратьева и бегунья Елена Соболева. Разбираться в деле будет Спортивный арбитражный суд (CAS), он же вынесет окончательный вердикт.
- Антюх – олимпийская чемпионка Лондона-2012 в беге на 400 м с барьерами и двукратный призер Афин-2004. В январе она покинула пост главы спорткомитета Санкт-Петербурга.
- Сильнов выиграл Олимпиаду-2008 в прыжках в высоту.
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