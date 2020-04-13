Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене критически отнеслась к антидопинговым критериям ВФЛА, опубликованным новым руководством организации.

«Я за борьбу с допингом, но против действий напоказ, которые не несут за собой глобальных изменений. Моя позиция такова: критерии сами по себе вряд ли решат реальные проблемы в нашей легкой атлетике. К тому же я видела изначальный проект, поэтому то, что в итоге было принято, вызывает лишь улыбку. Все прекрасно знают, что российская легкая атлетика была изгнана из World Athletics за то, что делала до ноября 2015 года.

Но в этих критериях сделан вид, что ничего этого не было и во всем виновны только те, кто нарушал правила последние пять лет. Думаю, что такое разделение выглядит странно, незаконно и не совсем логично. По идее новое независимое руководство ВФЛА пришло в том числе и для того, чтобы решить проблемы из прошлого, а не закрывать на них глаза», – цитирует 27-летнюю Ласицкене «Р-Спорт».

Ознакомиться с критериями можно на официальном сайте ВФЛА.

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