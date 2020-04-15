Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала в инстаграме снимок с летнего отдыха.

Дарья выложила фото в купальнике с подписью «Вспоминая лето». Пользователи пришли в восторг от внешнего вида Клишиной и оставили ряд положительных комментариев, в том числе такие: «Вы настоящая модель» и «Ангел чистой красоты».

Клишина – прыгунья в длину, серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013).

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