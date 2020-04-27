Кажется, Кристиан Коулмен обманул систему.

Российский легкоатлет Сергей Шубенков поделился мнением касательно дела американского спринтера Кристиана Коулмена, который пропустил три допинг-теста.

«Когда три флажка получаешь, начинаешь дурачка включать. Я услышал от женщины одной на соревнованиях: «Коулмен получил три флажка». И вторая фраза: «Просто он очень глупый». Ну ладно. Я смотрю, до какой степени дошло антидопинговое законодательство: пропустить три теста и получить два года дисквала или сходить на один и получить четыре.

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Плюс Коулмен нашел лазейку еще. Я как прочитал, как его отмазали, я офигевал. Не знал, что такое возможно. То, как объяснили это, и ВАДА согласилось... Как бы два флажка и еще одно нарушение, которое не считается. Так это не два флажка, а четыре получается!» – сказал Шубенков в прямом эфире в инстаграме. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

Коулмен пропустил три допинг-теста, но избежал дисквалификации и выиграл золото на стометровке на чемпионате мира-2019.

Шубенков – чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами.

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