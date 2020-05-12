Фото – жара!

Российская легкоатлетка Дарья Клишина выложила в инстаграм солнечное фото в купальнике – спортсменка загорает под пальмой во Флориде.

«Получаю солнечный витамин для улучшения иммунитета. Сейчас это очень важно», – подписала публикацию 29-летняя Клишина.

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Клишина – прыгунья в длину, серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013).

Дарья единственной из российских легкоатлетов участвовала в Олимпиаде-2016.

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