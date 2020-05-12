Дарья Клишина
Фото: Instagram
Фото – жара!
Российская легкоатлетка Дарья Клишина выложила в инстаграм солнечное фото в купальнике – спортсменка загорает под пальмой во Флориде.
«Получаю солнечный витамин для улучшения иммунитета. Сейчас это очень важно», – подписала публикацию 29-летняя Клишина.
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- Клишина – прыгунья в длину, серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013).
- Дарья единственной из российских легкоатлетов участвовала в Олимпиаде-2016.
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