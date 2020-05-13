Дарью соблазняли большими деньгами, но она, разумеется, отказалась.

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала, как получила от незнакомого мужчины предложение стать эскортницей.

– Самое странное предложение, которое ты получала от мужчин? Например, стать содержанкой.

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– Ха-ха-ха, такое было. Только не содержанкой, была другая интерпретация – сопровождение.

– Эскорт.

– Да, прикинь? В Америке, причем несколько месяцев назад. Максимум полгода прошло. Я такого не ожидала. Незнакомый мужчина просто написал в директе инстаграма. Я никого не посылаю, но сразу же жестко ответила: «Извините, но данное предложение меня не интересует». Так он начал: «Нет, вы подождите, не отказывайтесь так сразу, вы же не знаете, на каких условиях. Такая-то сумма» – «Нет, все, до свидания».

– Большая сумма была?

– Очень, 200 тысяч в месяц. Сидела потом и думала: неужели я произвожу впечатление девушки, которая могла бы на это согласиться? – рассказала 29-летняя Клишина в интервью Sports.ru.

Клишина – серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013).

Дарья единственной из российских легкоатлетов участвовала в Олимпиаде-2016.

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