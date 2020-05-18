Легкая атлетика

Болт стал отцом – первым его поздравил премьер-министр Ямайки

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Усэйн Болт

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
20 минут назад

У легендарного бегуна родилась дочь.

Легендарный легкоатлет Усэйн Болт впервые стал отцом.

«Поздравляю нашу легенду спринта Усэйна Болта и Каси Беннетт с рождением их дочери», – написал в твиттере премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс.

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  • Великий ямаец специализировался на спринте и закончил карьеру легкоатлета в 2017 году.
  • Позже он на любительском уровне играл за австралийский футбольный клуб «Сентрал Кост Маринерс».

Болт – лучший легкоатлет декады. Он первым в истории порвал спринт на трех Олимпиадах подряд

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