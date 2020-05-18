Усэйн Болт
Фото: Getty Images
У легендарного бегуна родилась дочь.
Легендарный легкоатлет Усэйн Болт впервые стал отцом.
«Поздравляю нашу легенду спринта Усэйна Болта и Каси Беннетт с рождением их дочери», – написал в твиттере премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс.
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- Великий ямаец специализировался на спринте и закончил карьеру легкоатлета в 2017 году.
- Позже он на любительском уровне играл за австралийский футбольный клуб «Сентрал Кост Маринерс».
Болт – лучший легкоатлет декады. Он первым в истории порвал спринт на трех Олимпиадах подряд
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Болт – лучший легкоатлет декады. Он первым в истории порвал спринт на трех Олимпиадах подряд
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