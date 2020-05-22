Легкая атлетика

Ультрамарафонец подал в суд на правительство и мэра Москвы из-за карантина, но отозвал иск

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Марафон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Спортсмену стало обидно терять 300 рублей на госпошлине.

Московский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин отозвал иск к правительству Москвы и мэру Сергею Собянину.

Спортсмен планировал участвовать в забеге в Германии и не хотел садиться на 14-дневный карантин по возвращении – он посчитал, что соответствующий указ нарушает его конституционные права и решил судиться. С тех пор страны Евросоюза закрыли въезд иностранных граждан, и планы Ерохина нарушились – как сообщает телеграм-канал «Мутко против», теперь он пытается отозвать иск с компенсацией 300 рублей госпошлины.

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