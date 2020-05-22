Марафон
Фото: Getty Images
Спортсмену стало обидно терять 300 рублей на госпошлине.
Московский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин отозвал иск к правительству Москвы и мэру Сергею Собянину.
Спортсмен планировал участвовать в забеге в Германии и не хотел садиться на 14-дневный карантин по возвращении – он посчитал, что соответствующий указ нарушает его конституционные права и решил судиться. С тех пор страны Евросоюза закрыли въезд иностранных граждан, и планы Ерохина нарушились – как сообщает телеграм-канал «Мутко против», теперь он пытается отозвать иск с компенсацией 300 рублей госпошлины.
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