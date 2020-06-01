Легкая атлетика

В пробе русского легкоатлета обнаружили ЭПО, мельдоний и еще два запрещенных вещества

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Допинг

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
10 минут назад

Вадим Улижов стал 12-м российским спортсменом, которого дисквалифицировали за ЭПО.

Легкоатлет Вадим Улижов, дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил, стал 12-м российским спортсменом, отбывающим наказание за использование эритропоэтина (ЭПО).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА. 7 января Улижов занял второе место в омском Рождественском полумарафоне в возрастной категории старше 35 лет. О дисквалификации 43-летнего спортсмена, специализирующегося на беге на средние и длинные дистанции, было объявлено 25 мая. Его признали виновным в нарушении пункта 2.1 «Общероссийских антидопинговых правил» («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»). Срок дисквалификации составил четыре года начиная с 4 февраля 2020-го; аннулированию подлежат все результаты Улижова, показанные с 7 января 2020 года.

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В допинг-пробе бегуна были обнаружены запрещенные вещества эритропоэтин, мельдоний, октодрин и хигенамин.

За использование ЭПО в настоящее время также отстранены от соревнований на разные сроки лыжники Егор Березин и Василий Пушкин, легкоатлеты Олег Ильин и Ксения Савина, гребцы Ксения Ямаева (Волкова), Олег Жестков и Алексей Коровашков, велогонщики Екатерина Головастова, Евгений Кудрявцев и Александр Бударагин, пловчиха Олеся Моисеева.

  • В разные годы на ЭПО или его модификациях были пойманы олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Лариса Лазутина, Ольга Данилова, Юлия Чепалова и Евгений Дементьев, биатлонисты Альбина Ахатова, Екатерина Юрьева, Дмитрий Ярошенко, Ирина Старых и Александр Логинов.
  • ЭПО не может попасть в организм случайным путем, некоторые иностранные биатлонисты не могут смириться с тем, что отбывший наказание за ЭПО Логинов вернулся в спорт.

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