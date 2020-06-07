Пополнение в семье двукратной олимпийской чемпионки.

В семье южноафриканской легкоатлетки Кастер Семени и ее жены Вайолет родилась дочь.

По информации Daily Sun, девочка появилась на свет несколько недель назад. Судя по тому, что Вайолет в соцсетях называет себя мамой Оры, девушки уже определились с именем новорожденной.

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29-летняя Семеня в последнее время часто намекала на радостное событие в инстаграме. Она постила детскую одежду, тематические открытки и фото кроссовок Nike маленького размера.

Семеня – двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира.

Легкоатлетка пропустила ЧМ-2019, так как по правилам IAAF была обязана снизить уровень тестостерона до допустимого с помощью гормональных препаратов. Спортсменка отказалась пройти терапию.

Семеню отстранили от ЧМ из-за тестостерона. Спортсменку признали мужчиной против ее воли

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