World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке выплаты штрафа за допинг

Мария Ласицкене
Фото: Getty Images
Российская легкоатлетическая федерация должна выплатить 5 млн долларов до 1 июля.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций отказала Всероссийской федерации легкой атлетики в отсрочке на выплату штрафа в 5 млн долларов.
World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 млн долларов за допинговые нарушения – половина штрафа выписаа условно, но 5 млн российская федерация обязана выплатить до 1 июля 2020 года. ВФЛА обратилась в World Athletics с просьбой об отсрочке платежа в связи с пандемией коронавируса, но получила отказ.
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«Никаких изменений в санкциях, согласованных советом World Athletics в марте, не будет. Крайний срок платежа – 1 июля 2020 года», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на AFP слова пресс-секретаря World Athletics Николь Джеффри.
- ВФЛА лишена членства в World Athletics с ноября 2015 года.
- После скандальной отставки Дмитрия Шляхтина ВФЛА возглавил Евгений Юрченко.
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