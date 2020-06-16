Легкая атлетика

World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке выплаты штрафа за допинг

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Мария Ласицкене

Фото: Getty Images

Автор:Р-Спорт
через 18 минут

Российская легкоатлетическая федерация должна выплатить 5 млн долларов до 1 июля.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций отказала Всероссийской федерации легкой атлетики в отсрочке на выплату штрафа в 5 млн долларов.

World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 млн долларов за допинговые нарушения – половина штрафа выписаа условно, но 5 млн российская федерация обязана выплатить до 1 июля 2020 года. ВФЛА обратилась в World Athletics с просьбой об отсрочке платежа в связи с пандемией коронавируса, но получила отказ.

Легкая атлетика

У легкоатлетки Семени и ее жены родилась дочь

07/06/2020 В 10:20

«Никаких изменений в санкциях, согласованных советом World Athletics в марте, не будет. Крайний срок платежа – 1 июля 2020 года», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на AFP слова пресс-секретаря World Athletics Николь Джеффри.

  • ВФЛА лишена членства в World Athletics с ноября 2015 года.
  • После скандальной отставки Дмитрия Шляхтина ВФЛА возглавил Евгений Юрченко.

«Ангел чистой красоты». Клишина выложила фото в купальнике и взбудоражила фанатов

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Легкая атлетика

В пробе русского легкоатлета обнаружили ЭПО, мельдоний и еще два запрещенных вещества

01/06/2020 В 19:18
Легкая атлетика

У легкоатлетки Семени и ее жены родилась дочь

07/06/2020 В 10:20
По теме
Легкая атлетика
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Легкая атлетика

У легкоатлетки Семени и ее жены родилась дочь

07/06/2020 В 10:20
Легкая атлетика

В пробе русского легкоатлета обнаружили ЭПО, мельдоний и еще два запрещенных вещества

01/06/2020 В 19:18
Легкая атлетика

Ультрамарафонец подал в суд на правительство и мэра Москвы из-за карантина, но отозвал иск

22/05/2020 В 12:39
Легкая атлетика

Болт стал отцом – первым его поздравил премьер-министр Ямайки

18/05/2020 В 21:55

Последние видео

Play Icon
Чемпионат Европы в помещении

Победная попытка Бабаева, принесшего Азербайджану золото в тройном прыжке

00:00:42
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Европы в помещении

Ласицкене взяла 2,01 метра со второй попытки и даже не улыбнулась

00:00:37
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Европы в помещении

Испанка Пелетейро выиграла золото чемпионата Европы, завизжала, а потом расплакалась

00:02:24
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Европы

Бегунья просчиталась и отпраздновала серебро за круг до финиша. Естественно, соперницы убежали

00:00:29
Play Icon

Тренды

Чемпионат Испании

«Реал» отметил возвращение Ла Лиги бомбическим голом Крооса, а еще мячами Рамоса и Марсело

ВЧЕРА В 19:12
Play Icon
Теннис

Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и этот сочный розыгрыш Димитрова и Тима

ВЧЕРА В 18:15
Play Icon
Чемпионат Испании

Диего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико». Она перенесла операцию по удалению опухоли мозга

ВЧЕРА В 16:46
Play Icon
Киберспорт

Оцени реакцию Гризманна – так радуешься, только когда забиваешь самим собой «Ювентусу»

ВЧЕРА В 13:56
Play Icon
Чемпионат Испании

Фанат Месси выбежал на поле и рассказал, как ему это удалось. Матч «Барсы» проходил без зрителей

14/06/2020 В 07:42
Play Icon
Теннис

Зверев сообразил восхитительную комбинацию и обвел Троицки расчетливой свечой

13/06/2020 В 22:29
Play Icon
Play Icon
Теннис

Трудяга Зверев вырыл окоп на задней линии, затем перешел в рукопашную и оглушил соперника

13/06/2020 В 20:03
Play Icon
Play Icon
Теннис

Талантливый болбой вышел против Джоковича и сделал Новака волшебным укороченным

13/06/2020 В 17:12
Play Icon
НХЛ

«Вы не более чем VIP-проститутка». Девушка Сергачева из НХЛ наехала на Ефремова – теперь ее травят

13/06/2020 В 14:22
Play Icon
Футбол

Гризманн забил божественный штрафной в PES Challenge за Месси

13/06/2020 В 12:14
Play Icon
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Чемпионат Украины

Алиев – об открытии детской академии: «Будем растить новых Милевских»

13/09/2018 В 17:02
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалУ легкоатлетки Семени и ее жены родилась дочь
Следующий материал«Лето оно такое». Жена Кокорина выложила яркое фото в золотом купальнике