Легкая атлетика

Спринтер Коулмэн пропустил четвертый допинг-тест и считает, что его опять должны оправдать

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Кристиан Коулмэн

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Американец покупал подарки на Рождество и не понимает, почему допинг-офицер не стал его искать.

Американский спринтер Кристиан Коулмэн, ранее оправданный за пропуск трех допинг-тестов, снова пропустил визит офицера и может быть наказан.

24-летний чемпион мира в стометровке написал в твиттере, что пропустил тест 9 декабря 2019 года, и его апелляция в Athletics Integrity Unit (AIU) не была удовлетворена. Это четвертое нарушение с июня 2018 года и третье за год. Коулмэна могут дисквалифицировать на два года, но он не признает вину.

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«Почему было не позвонить мне? У меня есть несколько чеков, подтверждающих, что я был в магазине. Потом я вернулся домой, но допинг-офицер не прождал даже часа. Я никогда не буду использовать добавки или препараты, улучшающие работоспособность. Я готов сдавать допинг-тесты каждый день до конца карьеры. Понятия не имею, что мог бы сделать, чтобы избежать этого случая. Вы все знаете, что это неправильно, AUI пора что-то менять», – написал Коулмэн.

  • За три предыдущих случая Коулмэну грозил пропуск ЧМ-2019 и ОИ-2020, но он избежал дисквалификации: спортсмену удалось доказать факт процессуальных нарушений при фиксации «флажков».
  • Американец выиграл ЧМ-2019 на дистанции 100 метров и в эстафете.

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