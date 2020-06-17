Кристиан Коулмэн
Фото: Getty Images
Американец покупал подарки на Рождество и не понимает, почему допинг-офицер не стал его искать.
Американский спринтер Кристиан Коулмэн, ранее оправданный за пропуск трех допинг-тестов, снова пропустил визит офицера и может быть наказан.
24-летний чемпион мира в стометровке написал в твиттере, что пропустил тест 9 декабря 2019 года, и его апелляция в Athletics Integrity Unit (AIU) не была удовлетворена. Это четвертое нарушение с июня 2018 года и третье за год. Коулмэна могут дисквалифицировать на два года, но он не признает вину.
Американец Коулмэн стал чемпионом мира в беге на 100 м. Он пропустил 3 допинг-теста за год
Легкоатлет рассказал, что во время визита антидопингового инспектора покупал подарки на Рождество в торговом центре в пяти минутах ходьбы от дома.
«Почему было не позвонить мне? У меня есть несколько чеков, подтверждающих, что я был в магазине. Потом я вернулся домой, но допинг-офицер не прождал даже часа. Я никогда не буду использовать добавки или препараты, улучшающие работоспособность. Я готов сдавать допинг-тесты каждый день до конца карьеры. Понятия не имею, что мог бы сделать, чтобы избежать этого случая. Вы все знаете, что это неправильно, AUI пора что-то менять», – написал Коулмэн.
- За три предыдущих случая Коулмэну грозил пропуск ЧМ-2019 и ОИ-2020, но он избежал дисквалификации: спортсмену удалось доказать факт процессуальных нарушений при фиксации «флажков».
- Американец выиграл ЧМ-2019 на дистанции 100 метров и в эстафете.
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