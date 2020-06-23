Ласицкене, Шубенков и Сидорова написали открытое письмо Путину

Терпеть ситуацию в ВФЛА с каждым днем все сложнее.

Лидеры сборной России по легкой атлетике Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и Сергей Шубенков (бег с барьерами) обратились к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Кризисная ситуация в легкой атлетике длится с 2015 года. За этот период времени неоднократно сменялись министр спорта РФ, руководитель Олимпийского комитета России и глава ВФЛА. Все это время мы регулярно слышали, что для защиты российских спортсменов сделано, делается и будет сделано все, что только можно.

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И вот сейчас, спустя 5 лет, вследствие действий руководства ВФЛА наши легкоатлеты и тренеры вовсе не могут реализовывать свой потенциал, так как с прошлой осени они лишены возможности выступать вне России даже в нейтральном статусе. А 1 июля, в случае невыплаты штрафа ВФЛА, легкая атлетика может быть окончательно изгнана из международной федерации.

3 мая прошлого года вы дали поручение ОКР в срок до 2 декабря 2019 года принять меры по восстановлению членства ВФЛА. Это поручение дало всем понять, что вам не безразлична легкая атлетика, а также судьбы людей, связавших свою жизнь с одним из самых массовых видов спорта в России. С тех пор прошел год, поручение не выполнено, а ситуация только ухудшилась.

Сергей Шубенков, Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова Фото: Instagram

Наша обеспокоенность связана с тем, что, имея в нашей стране такое большое количество спортивных структур, в которых работают настоящие профессионалы, мы до сих пор не видим конкретного плана выхода из затянувшегося кризиса. Именно поэтому мы вынуждены сейчас обратиться напрямую к вам. Мы уже пропустили Олимпийские игры-2016, и существует серьезная вероятность пропустить и предстоящие Игры в Токио. Вопрос, который мы поднимаем, не столько в наших карьерах, которые рано или поздно закончатся, сколько в российской легкой атлетике в целом.

Мы хотим обратить внимание на катастрофическое положение дел с нашим видом спорта. Мы стоим на пороге окончательного развала и уничтожения легкой атлетики. Мы очень надеемся на то, что времена, когда атлеты и тренеры, никак не запятнавшие свою репутацию, остаются со своей бедой один на один, вскоре закончатся. Надеемся на ваше участие и понимание», – приведен текст письма в инстаграме 27-летней Ласицкене.

До 1 июля руководство ВФЛА должно выплатить World Athletics 5 миллионов долларов в качестве штрафа за многочисленные нарушения антидопинговых правил.

ВФЛА не нашла необходимую сумму, международная федерация отказала в отсрочке.

Если штраф не будет выплачен в срок, российские легкоатлеты не смогут соревноваться под нейтральным флагом.

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