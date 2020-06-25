В Израиле нашли сеть борделей с русскими проститутками. Бизнес наладила чемпионка страны в семиборье

Уроженка Харькова Светлана Гнездилова разработала масштабную схему.

О накрытой в Тель-Авиве сети массажных кабинетов, под прикрытием которых работали проститутки, стало известно еще в начале июня. Тогда правоохранительные органы не сообщали подробностей о задержанных, ограничивших только цифрами: восемь человек, среди которых бывшая спортсменка.

После того, как окружная прокуратура предъявила обвинительное заключение, имена все же разрешили к публикации. Выяснилось, что бизнес организовала чемпионка Израиля по легкой атлетике Светлана Гнездилова. Ныне жительница Рамат-Гана, бывшая спортсменка родилась в Харькове, но вместе с мужем (его тоже задержали за соучастие) репатриировалась в 1996-м в Израиль. За новую страну она выступала в дисциплинах барьерного бега и семиборья, была чемпионкой страны, участвовала в чемпионатах Европы и мира.

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У семейного тандема внушительный список обвинений: сутенерство, склонение к проституции, торговля женщинами, реклама сексуальных услуг, содержание борделей, отмывание денег и еще несколько налоговых преступлений. Всю группировку несколько лет разрабатывали представители центрального округа полиции, налоговая служба и управление социальной защиты. Оказалось, что только за последние два года Гнездилова вовлекла по меньшей мере четырех женщин в занятие проституцией. Вербовали через русскоязычные сайты – в основном сексуальных и массажных услуг – в Израиле и за рубежом. Объявления были лаконичными: «Требуются массажистки, высокие заработки». Прокуратора сообщила, что за каждую такую женщину Гнездилова выплачивала посредникам за рубежом тысячу долларов комиссии, а всего Светлана, по версии следствия, заработала около 5 миллионов шекелей (почти 1,3 млн евро), естественно, не платя с них налоги.

Схема была проста: посредник покупал женщине билет туда и обратно и инструктировал о правилах поведения с пограничниками, как сойти за туристку. После этого женщина связывалась с Гнездиловой, и ее забирали из аэропорта. Схема работы в борделе тоже была отлажена. Женщины работали по сменам, каждый день в новой точке и принимали в день по 20 клиентов. Услуги включали в себя массаж обнаженного клиента и секс-обслуживание в различной форме. Проститутки работали по 12-13 часов в сутки, шесть дней в неделю.

За сорок минут секса клиенты отдавали 250 шекелей (64,8 евро), из которых 150 (38,9) уходили Гнездиловой. При этом если женщины получали от клиентов чаевые, то Светлана требовала отдать ей часть и этих денег. Массажные салоны располагались на частных квартирах в Гиватаиме, Рамат-Гане, Петах-Тикве и Раанане. В борделях разработали целую систему, как избежать лишнего внимания от полиции – в коммуникации с клиентами использовались псевдонимы, а в самом здании был предусмотрен тайный вход и выход клиентов.

Появились и откровения самих девушек. Некоторые из них знали, что едут заниматься проституцией, но многие считали, что в Израиле они устраиваются в СПА-салон или на должность официантки. О настоящем характере работы они узнавали уже на месте. За любое нарушение девушкам грозил штраф, даже за неправильный ответ на вопросы полицейских (так, Гнездилова велела проституткам представляться студентками). Одна из девушек хотела связаться с полицией, но за саму попытку хозяйка взяла с нее штраф 400 шекелей (103,7 евро) и пригрозила депортацией из Израиля и изъятием всех заработанных денег.

Сама Гнездилова, естественно, вины не признает. «Речь идет только о массаже. Моя подзащитная отрицает, что имеет отношение к вовлечению кого-либо в занятие проституцией, – заявила Орит Хаюн, адвокат Светланы. – Речь идет об известной и достойной женщине, спортсменке, медалистке, не имеющей уголовного прошлого. С ней обращались как с последней преступницей. Заявления о том, что она плохо себя чувствует, даже не рассматривались. Мы убеждены, что ее содержание под стражей в течение 23 дней было ненужным».

Пяти женщинам, гражданкам России и Украины, работавшим в этих массажных кабинетах, предоставили убежища и социальную защиту. При этом полиция подчеркивает, что жертв было намного больше.

Примечательно, что закрыть Гнездилову могли еще в 2017-м, но тогда дело развалилось из-за довольно пикантной истории. Один из русскоязычных следователей несколько раз занимался сексом со свидетелем по делу. В январе 2020 года его самого приговорили к десяти месяцам тюремного заключения. Сейчас стражи правопорядка лучше держали себя в руках, поэтому дело все же дойдет до суда.

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