Легкая атлетика

Клишина показала татуировку на ягодице и предложила выбрать лучшее фото

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Дарья Клишина

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
23 минут назад

Подписчики оценили!

Российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась в инстаграме несколькими кадрами фотосессии в купальнике.

29-летняя спортсменка позирует на фоне водопада, подписчики могут увидеть татуировку на ее ягодице. «Улыбнитесь! Желаю всем начать эти выходные с чего-то радостного и приятного, провести их с удовольствием и пользой», – написала Клишина и предложила выбрать лучшее фото из трех.

Легкая атлетика

«200 тысяч в месяц». Клишина рассказала, как ей предлагали стать эскортницей

13/05/2020 В 10:19
  • Клишина – прыгунья в длину, серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013).
  • Дарья единственной из российских легкоатлетов участвовала в Олимпиаде-2016.

Подписывайся на нас в инстаграме

Легкая атлетика

Шикарная Клишина показала, как загорает в солнечной Флориде в стильном купальнике

12/05/2020 В 06:49
Легкая атлетика

«Ангел чистой красоты». Клишина выложила фото в купальнике и взбудоражила фанатов

15/04/2020 В 16:48
По теме
Легкая атлетикаДарья Клишина
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир