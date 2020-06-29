Клишина показала татуировку на ягодице и предложила выбрать лучшее фото

Дарья Клишина
Фото: Instagram
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Российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась в инстаграме несколькими кадрами фотосессии в купальнике.
29-летняя спортсменка позирует на фоне водопада, подписчики могут увидеть татуировку на ее ягодице. «Улыбнитесь! Желаю всем начать эти выходные с чего-то радостного и приятного, провести их с удовольствием и пользой», – написала Клишина и предложила выбрать лучшее фото из трех.
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- Клишина – прыгунья в длину, серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013).
- Дарья единственной из российских легкоатлетов участвовала в Олимпиаде-2016.
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