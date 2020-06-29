Клишина показала татуировку на ягодице и предложила выбрать лучшее фото

Подписчики оценили!

Российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась в инстаграме несколькими кадрами фотосессии в купальнике.

29-летняя спортсменка позирует на фоне водопада, подписчики могут увидеть татуировку на ее ягодице. «Улыбнитесь! Желаю всем начать эти выходные с чего-то радостного и приятного, провести их с удовольствием и пользой», – написала Клишина и предложила выбрать лучшее фото из трех.

Легкая атлетика «200 тысяч в месяц». Клишина рассказала, как ей предлагали стать эскортницей 13/05/2020 В 10:19

Клишина – прыгунья в длину, серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013).

Дарья единственной из российских легкоатлетов участвовала в Олимпиаде-2016.

Подписывайся на нас в инстаграме

Легкая атлетика Шикарная Клишина показала, как загорает в солнечной Флориде в стильном купальнике 12/05/2020 В 06:49