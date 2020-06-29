Надежда сборной России в многоборье вскоре поспорит в популярности с Клишиной. Убедись сам

Ксения Трубинова – чемпионка Европы среди юниоров в многоборье
Фото: Eurosport
Ксения Трубинова – чемпионка Европы среди юниоров в многоборье.
Звание главной красавицы русской легкой атлетики удерживает Дарья Клишина, но скоро у нее появится не менее очаровательная конкурентка.
Ксения Трубинова специализируется на многоборье и уже выиграла титул на чемпионате Европы среди юниоров. На национальном уровне она победила в возрастных категориях U18 и U20. А еще у Ксюши есть собственный бренд одежды.
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