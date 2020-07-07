Шубенков и Сидорова не исключают возможность смены гражданства

Лучшие легкоатлеты России раздумывают над радикальным вариантом.

Чемпионы мира по легкой атлетике – прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и барьерист Сергей Шубенков – не исключают возможную смену гражданства.

«Не могу сказать, что не рассматриваю, но ситуация сложная, – заявила 29-летняя Сидорова в эфире «Матч ТВ». – Четыре года назад перед Олимпиадой в Рио я даже не могла представить, что буду задумываться об этом, была категорически против. А сейчас я думаю об этом, но это в моем списке планов самый последний пункт. Надеюсь, что он не состоится».

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«Помимо скупых пресс-релизов мы не видим ничего и ничего не знаем, – оценил Шубенков ситуацию после смены руководства ВФЛА. – Конечно, мне надо в Токио, конечно, мне надо на Олимпийские игры. Я не знаю, как отвечать [про смену гражданства]: категорическое «нет» не хочу отвечать, но не могу отвечать и то, что я сто процентов останусь здесь. Оставлю эту дверь для себя открытой».

Ранее о возможности ухода из сборной России заявила трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене.

Перспективный 16-летний шестовик Матвей Волков уже подал заявку на смену гражданства.

ВФЛА в срок не выплатила World Athletics штраф в размере 5 миллионов долларов – из-за этого российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

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