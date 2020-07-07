Шубенков и Сидорова не исключают возможность смены гражданства

Сергей Шубенков
Фото: Getty Images
Лучшие легкоатлеты России раздумывают над радикальным вариантом.
Чемпионы мира по легкой атлетике – прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и барьерист Сергей Шубенков – не исключают возможную смену гражданства.
«Не могу сказать, что не рассматриваю, но ситуация сложная, – заявила 29-летняя Сидорова в эфире «Матч ТВ». – Четыре года назад перед Олимпиадой в Рио я даже не могла представить, что буду задумываться об этом, была категорически против. А сейчас я думаю об этом, но это в моем списке планов самый последний пункт. Надеюсь, что он не состоится».
Ласицкене, Шубенков и Сидорова написали открытое письмо Путину
«Помимо скупых пресс-релизов мы не видим ничего и ничего не знаем, – оценил Шубенков ситуацию после смены руководства ВФЛА. – Конечно, мне надо в Токио, конечно, мне надо на Олимпийские игры. Я не знаю, как отвечать [про смену гражданства]: категорическое «нет» не хочу отвечать, но не могу отвечать и то, что я сто процентов останусь здесь. Оставлю эту дверь для себя открытой».
- Ранее о возможности ухода из сборной России заявила трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене.
- Перспективный 16-летний шестовик Матвей Волков уже подал заявку на смену гражданства.
- ВФЛА в срок не выплатила World Athletics штраф в размере 5 миллионов долларов – из-за этого российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.
«Устала от беспредела». Ласицкене заявила, что может уйти из сборной России