Есть только два гендера: один – X Æ A-12, другой – Олимпия Лайтнинг.

Знаменитый ямайский бегун Усэйн Болт впервые показал фото своей новорожденной дочери и раскрыл ее имя.

О том, что Болт впервые стал отцом, Eurosport сообщал 19 мая. 7 июля Усэйн опубликовал в твиттере фотографию девочки. «Олимпия Лайтнинг Болт», – подписал бывший спортсмен снимок.

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Болт сообщил миру имя дочери в день рождения ее матери – Кази Беннетт. 7 июля ей исполнилось 30 лет.

Болт – 8-кратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира. Специализировался в беге на короткие дистанции.

У легкоатлетки Семени и ее жены родилась дочь

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