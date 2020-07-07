Усэйн Болт
Фото: Getty Images
Есть только два гендера: один – X Æ A-12, другой – Олимпия Лайтнинг.
Знаменитый ямайский бегун Усэйн Болт впервые показал фото своей новорожденной дочери и раскрыл ее имя.
О том, что Болт впервые стал отцом, Eurosport сообщал 19 мая. 7 июля Усэйн опубликовал в твиттере фотографию девочки. «Олимпия Лайтнинг Болт», – подписал бывший спортсмен снимок.
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- Болт сообщил миру имя дочери в день рождения ее матери – Кази Беннетт. 7 июля ей исполнилось 30 лет.
- Болт – 8-кратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира. Специализировался в беге на короткие дистанции.
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