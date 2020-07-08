«Не понимаю, что они приобретут». Матыцин – о смене гражданства легкоатлетами

Министр спорта не удерживает спортсменов, но и не понимает их.

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал возможную смену гражданства российскими легкоатлетами, которые из-за невыплаты штрафа национальной федерацией (ВФЛА) не могут выступать на международных соревнованиях.

«Мы с уважением относимся к любому решению наших спортсменов. Но они должны понимать, что в течение трех лет не будут иметь возможности выступать на международных соревнованиях под флагом своей новой страны. Не понимаю, что таким образом приобретут атлеты сменой гражданства. Точно не смогут принять участие в Олимпийских играх. Мы делаем все, чтобы защитить статус нейтральных атлетов своих спортсменов», – цитирует Матыцина «Матч ТВ».

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Министр не совсем прав: следуя международным правилам, трехлетний карантин будет отменен, если ВФЛА полностью исключат из World Athletics.

Ранее о возможности ухода из сборной России заявила трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, а Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова не исключают возможное получение паспорта другой страны.

Перспективный 16-летний шестовик Матвей Волков уже подал заявку на смену гражданства.

ВФЛА в срок не выплатила World Athletics штраф в размере 5 миллионов долларов – из-за этого российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

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