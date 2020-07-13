Евгений Юрченко
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В российской легкой атлетике печальная ситуация: спортсмены могут не поехать на Олимпиаду в Токио.
Евгений Юрченко объявил об уходе с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Юрченко был избран президентом ВФЛА 28 февраля 2020 года.
«Сегодня я объявляю о своей отставке с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики, тем самым запуская процесс перевыборов руководства ВФЛА. Я хотел бы поблагодарить всех неравнодушных к судьбе российской легкой атлетики специалистов, с которыми мне довелось работать в этот недолгий, но очень сложный период. Особо хотел бы отметить работу членов президиума и комиссии спортсменов федерации, которым пришлось столкнуться с очень серьезными трудностями затянувшегося кризиса», – заявил Юрченко.
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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в конце июля может принять решение о полном запрете для российских спортсменов выступлений на международных соревнованиях в любом статусе. Причиной этого станет отказ в срок до 1 июля 2020 года заплатить штраф в размере $5 млн, наложенный на ВФЛА за причастность к махинациям с документами Данила Лысенко. Прыгун в высоту подозревается в нарушении антидопинговых правил.
- Совет также может дать рекомендацию конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной федерации.
- В случае полного исключения ВФЛА сборная России по легкой атлетике может пропустить вторую для себя Олимпиаду.
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