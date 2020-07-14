ВФЛА снова осталась без босса. Легкоатлеты еще могут выступить на Олимпиаде – после смены паспорта

Самый вероятный вариант, который исключает отсидку трехлетнего карантина.

Те, кто 28 февраля 2020 года решил, что с назначением на пост главы ВФЛА Евгения Юрченко долгая агония русской легкой атлетики наконец-то закончилась, оказались неправы – она продолжается и нарастает стремительной волной. Юрченко подал в отставку, не проработав и пяти месяцев – а на это не поставили бы даже самые отъявленные скептики, уверенные, что в любом случае все будет плохо.

Уход Юрченко запустил процесс перевыборов, а временно федерацию возглавил вице-президент Алексей Плотников. Кандидатуры закончились, понимание, что делать дальше – тоже исчезло. Приглашение человека не из системы не работает: по сути, им был еще Дмитрий Шляхтин, сменивший в 2015 году Валентина Балахничева и ушедший с позором и скандалом. Он хотя бы возглавлял Минспорта Самарской области – Юрченко не был связан со спортом абсолютно никак и выступал для легкой атлетики скорее в роли Михаила Прохорова для биатлона. Он не справился с двумя основными задачами: не наладил отношения с World Athletics и не прислушался к мнению лидеров сборной, которое нужно принимать за единственно верное.

Легкая атлетика Шубенков и Сидорова не исключают возможность смены гражданства 07/07/2020 В 10:09

Евгений Юрченко Фото: Getty Images

Для первого было необходимо выплатить международной федерации штраф в 5 миллионов долларов до 1 июля – деньги большие, но для России не неподъемные. ВФЛА попросила об отсрочке, в World Athletics предсказуемо отказали, и крах подкрался ближе чем на расстояние вытянутой руки. Никто не хочет платить за русскую легкую атлетику – потенциальных спонсоров пугает кошмарная репутация ВФЛА и отсутствие понимания, куда это приведет в ближайшем будущем – доверие к организации утеряно давно и бесповоротно.

Возможно, на итоговое решение Юрченко повлияла позиция чемпионов мира, озвученная на прошлой неделе – из уст Марии Ласицкене прозвучала фраза об уходе из сборной, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова не исключают возможности смены спортивного гражданства.

«В сегодняшних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной. Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых атлетов», – сказала Ласицкене в интервью ТАСС. От дальнейшего общения с журналистами Мария пока отказалась, как и ее муж Владас Ласицкас – поэтому пока нельзя точно интерпретировать, означает ли уход из сборной непременную смену флага.

Шубенков и Сидорова были более точными, отвечая на вопрос Ильи Трифанова в прямом эфире. «Не могу сказать, что не рассматриваю, но ситуация сложная, – заявила Сидорова. – Четыре года назад перед Олимпиадой в Рио я даже не могла представить, что буду задумываться об этом, была категорически против. А сейчас я думаю об этом, но это в моем списке планов самый последний пункт. Надеюсь, что он не состоится».

«Помимо скупых пресс-релизов мы не видим ничего и ничего не знаем, – в похожем духе высказался Шубенков. – Конечно, мне надо в Токио, конечно, мне надо на Олимпийские игры. Я не знаю, как отвечать [про смену гражданства]: категорическое «нет» не хочу отвечать, но не могу отвечать и то, что я 100 процентов останусь здесь. Оставлю эту дверь для себя открытой».

Даже то, что чемпионы мира лишь теоретически задумываются о смене гражданства – самый четкий месседж ВФЛА. Без Ласицкене, Сидоровой и Шубенкова русская легкая атлетика станет не просто медийно непривлекательной – она станет никому не нужной, и абсолютно никто не захочет в нее вкладываться, чтобы выплатить штраф за допинговые прегрешения. А перспективный российский шестовик Матвей Волков уже подал заявку на смену гражданства и получил заинтересованность от одного из государств, которое пока не называет. В инстаграме он транслитерирует свое имя как Мэттью или Мэтт. 16-летний Волков установил неофициальный мировой рекорд на крытых стадионах в своем возрасте, и его потеря также сильно скажется на результативности сборной России.

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал слова легкоатлетов – он не понимает их намерения выступать за другие страны.

«Мы с уважением относимся к любому решению наших спортсменов. Но они должны понимать, что в течение трех лет не будут иметь возможности выступать на международных соревнованиях под флагом своей новой страны. Не понимаю, что таким образом приобретут атлеты сменой гражданства. Точно не смогут принять участие в Олимпийских играх. Мы делаем все, чтобы защитить статус нейтральных атлетов своих спортсменов», – заявил министр.

Матыцин лукавит или не знает правил – олимпийская лазейка для сменивших гражданство все же есть, даже две. Во-первых, совет WA может рассмотреть вопрос персонально при наличии особых обстоятельств. Во-вторых, если ВФЛА будет полностью исключена из WA, вышедшему из-под ее эгиды спортсмену будет не нужно отбывать трехлетний карантин. В случае с российскими атлетами доступны оба случая: WA готова проявить лояльность к Ласицкене, Шубенкову и Сидоровой – спортсмены лично встречались с международным руководством, а после последней победы Марии на чемпионате мира официальная текстовая трансляция WA представила ее гражданкой России, а не нейтральным атлетом.

Предпосылки ко второму случаю наверняка возникнут 29-30 июля – ситуацию вокруг ВФЛА обсудят на заседании совета международной федерации. Вероятно, совет даст конгрессу рекомендацию полностью исключить ВФЛА из состава WA. Тогда сборная России по легкой атлетике пропустит вторую Олимпиаду подряд и не получит даже нейтрального статуса – не только на Играх, но и на других международных стартах. Но в случае смены гражданства Ласицкене, Шубенков и Сидорова вполне могут успеть к перенесенному на 2021 год Токио. А если они сохраняют веру в ВФЛА, их оптимизму можно только по-хорошему позавидовать.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой о лыжных гонках

Другие темы из легкой атлетики:

В Израиле нашли сеть борделей с русскими проститутками. Бизнес наладила чемпионка страны в семиборье

Надежда сборной России в многоборье вскоре поспорит в популярности с Клишиной. Убедись сам

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Легкая атлетика Ласицкене, Шубенков и Сидорова написали открытое письмо Путину 23/06/2020 В 11:16