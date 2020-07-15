Легкая атлетика

«Ты – лучшая мотивация». Фото самой сексуальной спортсменки мира 2017 года вдохновило подписчиков

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Алиса Шмидт

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
28 минут назад

Алиса Шмидт выкладывает красивые фотографии и пишет о важных вещах.

Немецкая бегунья Алиса Шмидт поделилась новой публикацией в инстаграме и вдохновила подписчиков.

На фото 21-летняя спортсменка позирует с оголенным прессом и в коротких шортиках. В подписи она пишет о важности соблюдения гигиенических норм для противодействия коронавирусу и добавляет, что компания PUMA жертвует 100 тысяч долларов на борьбу с болезнью.

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Фолловеры пришли в восторг и от фотографии спортсменки, и от призыва. «Ты – лучшая мотивация заниматься спортом!» «Каждый раз, когда смотрю на твои фотографии, у меня перехватывает дыхание», – такие комментарии оставили Алисе поклонники.

  • Шмидт завоевала две медали молодежных европейских первенств.
  • В 2017 году издание Busted Coveragе признало ее самой сексуальной спортсменкой мира.

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