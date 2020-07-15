«Ты – лучшая мотивация». Фото самой сексуальной спортсменки мира 2017 года вдохновило подписчиков

Алиса Шмидт
Фото: Instagram
Алиса Шмидт выкладывает красивые фотографии и пишет о важных вещах.
Немецкая бегунья Алиса Шмидт поделилась новой публикацией в инстаграме и вдохновила подписчиков.
На фото 21-летняя спортсменка позирует с оголенным прессом и в коротких шортиках. В подписи она пишет о важности соблюдения гигиенических норм для противодействия коронавирусу и добавляет, что компания PUMA жертвует 100 тысяч долларов на борьбу с болезнью.
Легкая атлетика
Надежда сборной России в многоборье вскоре поспорит в популярности с Клишиной. Убедись сам
29/06/2020 В 14:30
Фолловеры пришли в восторг и от фотографии спортсменки, и от призыва. «Ты – лучшая мотивация заниматься спортом!» «Каждый раз, когда смотрю на твои фотографии, у меня перехватывает дыхание», – такие комментарии оставили Алисе поклонники.
- Шмидт завоевала две медали молодежных европейских первенств.
- В 2017 году издание Busted Coveragе признало ее самой сексуальной спортсменкой мира.
Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере
Легкая атлетика
Клишина показала татуировку на ягодице и предложила выбрать лучшее фото
29/06/2020 В 10:11
Легкая атлетика
Шикарная Клишина показала, как загорает в солнечной Флориде в стильном купальнике
12/05/2020 В 06:49
По теме