Российский легкоатлет будет выступать за Белоруссию. Он установил мировой рекорд среди юниоров

Легкоатлеты из России начинают мигрировать в другие страны – лишь бы не лишиться международных стартов.

Российский легкоатлет Матвей Волков, которого считают одним из самых перспективных шестовиков мира, переезжает в Белоруссию. После оформления вида на жительство он получит право выступать за белорусскую команду на международных стартах. Об этом сообщает ТАСС.

29 февраля в Москве Волков прыгнул на 5,50 м и установил мировое достижение для спортсменов своего возраста (до 16 лет). Волков не имеет российского спортивного гражданства, так как никогда не выступал за национальную сборную на международных стартах.

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«Нами было решено переехать в союзное государство – Белоруссию. Речь о смене нашего гражданства не идет, речь идет о получении вида на жительство, которое дает право выступать за легкоатлетическую федерацию Белоруссии, и он получит право выступать на международных соревнованиях», – рассказал отец и тренер спортсмена Константин Волков.

По его словам, окончательное решение о праве выступать за Белоруссию будет приниматься Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics). Волков добавил, что первоначально они обращались в Белорусскую федерацию легкой атлетики с просьбой дать возможность тренироваться в этой стране осенью, после чего с ним связался председатель организации Вадим Девятовский и было принято решение о переезде. Тренер сообщил, что получать вид на жительство они будут на общих основаниях, а переезд на постоянное место жительство состоится в ближайшее время.

Совет World Athletics в конце июля может принять решение о полном запрете для российских спортсменов выступать на международных стартах в любом статусе.

Причиной для такого вердикта является отказ Всероссийской федерации легкой атлетики выплатить в срок (до 1 июля) штраф размером в $5 млн, который был наложен World Athletics на ВФЛА за причастность к махинациям с документами легкоатлета Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

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