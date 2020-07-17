Сменивший гражданство 16-летний прыгун Волков – о России: «Здесь ловить нечего»

Речь о бабочках или рыбе?

16-летний российский прыгун в шестом Матвей Волков, который будет выступать за Белоруссию, рассказал о смене спортивного гражданства.

«Это мое будущее. А здесь ловить нечего. Жалко, что все друзья и родственники остаются в Иркутске. В остальном принимаю это как данность. Так сейчас нужно. Поехал бы туда, куда сказали родители. Они решили, что нужно в Минск. Окей. Им виднее. Переезжаем по полной. Квартиру будем сдавать или продавать. Поедем в Минск на машине, чтобы там был транспорт.

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Не хочу быть привязанным к какой-то одной стране. Хочу быть гражданином мира. Мне нравится путешествовать. Считаю, территориальные границы не имеют принципиального значения. А что касается заработка, существует не только господдержка. Главный источник дохода топ-спортсмена – соревнования и личные контракты. И да, у меня будет двойное гражданство», – цитирует Волкова «СЭ».

29 февраля в Москве Волков прыгнул на 5,50 м и установил мировое достижение для спортсменов своего возраста (до 16 лет).

Совет World Athletics в конце июля может принять решение о полном запрете для российских спортсменов выступать на международных стартах в любом статусе.

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