Сменивший гражданство 16-летний прыгун Волков – о России: «Здесь ловить нечего»

Матвей Волков
Фото: Instagram
Речь о бабочках или рыбе?
16-летний российский прыгун в шестом Матвей Волков, который будет выступать за Белоруссию, рассказал о смене спортивного гражданства.
«Это мое будущее. А здесь ловить нечего. Жалко, что все друзья и родственники остаются в Иркутске. В остальном принимаю это как данность. Так сейчас нужно. Поехал бы туда, куда сказали родители. Они решили, что нужно в Минск. Окей. Им виднее. Переезжаем по полной. Квартиру будем сдавать или продавать. Поедем в Минск на машине, чтобы там был транспорт.
Российский легкоатлет будет выступать за Белоруссию. Он установил мировой рекорд среди юниоров
Не хочу быть привязанным к какой-то одной стране. Хочу быть гражданином мира. Мне нравится путешествовать. Считаю, территориальные границы не имеют принципиального значения. А что касается заработка, существует не только господдержка. Главный источник дохода топ-спортсмена – соревнования и личные контракты. И да, у меня будет двойное гражданство», – цитирует Волкова «СЭ».
- 29 февраля в Москве Волков прыгнул на 5,50 м и установил мировое достижение для спортсменов своего возраста (до 16 лет).
- Совет World Athletics в конце июля может принять решение о полном запрете для российских спортсменов выступать на международных стартах в любом статусе.
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке