Двоих афроамериканцев изгнали с Олимпиады-1968 за поднятую руку в черной перчатке. В чем суть жеста

В борьбе за свободу и равноправие темнокожим Томми Смиту и Джону Карлосу помог белый.

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского спровоцировала мощный всплеск возмущения в США. Согласно опросу The New York Times, в демонстрациях Black Lives Matter поучаствовали более 30 млн человек. Активисты используют специальный жест – становятся на колено и поднимают руку вверх.

Тренер «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри простоял на колене 8 минут 46 секунд – именно столько полицейский душил Флойда. В 2016-м такой же жест американского футболиста Колина Каперника при исполнении национального гимна США привел к новой волне протеста против расовой дискриминации в США и жестокости полиции.

Смешанные боевые искусства Уайт – о протестах в США: «Возможно, стоит отправить бойцов UFC остановить это дерьмо» 06/06/2020 В 15:35

Колин Каперник Фото: Getty Images

Жест в частности служит отсылкой к событиям Олимпиады-1968 в Мехико, когда поступок темнокожих легкоатлетов Томми Смита и Джона Карлоса вызвал мировой резонанс и позволил американцам сделать важный шаг к борьбе за равноправие. Оба спортсмена пожертвовали карьерой и достатком ради будущих поколений, за что им при жизни установили памятник.

Смит и Карлос – топовые легкоатлеты конца 60-х, жестоко конкурировавшие за звание лучшего. За год до Олимпиады Томми установил два мировых рекорда – на 200 и 400 метрах, первым в истории выбежав на двухсотметровке из 20 секунд. Джон побил рекорд конкурента на турнире в Канаде, но его не признали из-за несоответствующей регламенту обуви.

В Мехико соперники стали соратниками. За полгода до старта Олимпиады в США убили правозащитника Мартина Лютера Кинга, и Смит учредил организацию «Олимпийский проект за права человека» (ОППЧ). Томми призывал темнокожих спортсменов к бойкоту Олимпиады, но добился лишь недопущения к Играм исповедовавших апартеид ЮАР и Родезию.

Золотой забег Томми Смита на Олимпиаде-1968 Фото: Getty Images

Большинство афроамериканцев носили в Мексике шевроны с логотипом ОППЧ, рассчитывая на осуждение такого поступка организаторами, последующего освещения в прессе и общественного резонанса. Однако Игры проходили тихо, поэтому Смит решился на радикальный шаг: взял в сообщники Карлоса и австралийского белокожего легкоатлета Питера Нормана.

После забега на 200 м, который Смит выиграл с новым мировым рекордом (19,83), победитель вместе с серебряным призером Норманом и довольствовавшимся бронзой Карлосом отправились на церемонию награждения. Во время исполнения гимна США афроамериканцы сняли обувь (знак солидарности беднякам в Штатах), опустили головы и подняли сжатые кулаки в черных перчатках. На второй ступеньке Норман расстегнул олимпийку, под которой красовалась эмблема OППЧ.

Жест Black power salute происходит из конца XVIII века. Противники рабства распространяли листовки с изображением стоявших на одном колене в молитве чернокожих мужчины и женщины, вопрошающих: «Разве я не человек и не брат? Разве я не женщина и не сестра?» Эта борьба привела к отмене рабства, а движение Лютера Кинга – к принятию закона об избирательных правах, уровнявшего темнокожих с белым населением США.

Акция спортсменов едва не сорвалась из-за забывчивости Карлоса – тот оставил черные перчатки в раздевалке. Друзей выручила находчивость Нормана, который предложил Томми отдать одну из перчаток соотечественнику, ведь вверх нужно было поднять лишь одну руку. Поэтому Смит вскинул правую руку, а Карлос – левую. Из-за стыда за свою страну бегуны прикрыли флаг США, 50-тысячный стадион на мгновение замер, а после нервно загудел и освистал активистов.

Олимпийский комитет дисквалифицировал спортсменов и отправил домой, где их пожизненно исключили из сборной США. Томми и Джон оставили легкую атлетику и нашли себя в американском футболе: Смит выступал за «Цинциннати Бенгалс», а Карлос провел несколько сезонов в Канадской лиге. Нелегко пришлось и Норману – в Австралии атлета травили, на улице на него несколько раз нападали, но он выстоял.

После завершения спортивной карьеры Смит работал в колледже Санта-Моники в качестве профессора социологии, а Карлос трудился консультантом в средней школе Палм-Спрингс в Калифорнии. В 2016 году ветераны получили официальные извинения за дискриминацию от олимпийского комитета США и были приглашены на церемонию награждения сборной. В том же году Олимпийский комитет Австралии посмертно наградил Нормана (атлет скончался в 2006-м) орденом «За заслуги».

Памятник жесту Томми Смиту и Джону Карлосу Фото: Getty Images

«Это был отчаянный крик о свободе», – признался Смит в 2017-м на церемонии в Смитсоновском музее истории и культуры афроамериканцев. Он подарил заведению спортивный костюм и кроссовки с обувью, в которой выиграл олимпийское золото. Казалось, Томми и его товарищи сделали то же самое, что и Анри с Каперником, но цена его поступка во времена войны во Вьетнаме и убийств Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди, оказалась намного выше.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

НБА Джей Ар Смит избил белокожего участника протестов и объяснил свой поступок 01/06/2020 В 17:22