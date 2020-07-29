Российские легкоатлеты хотят выступать на международных стартах.

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене и ее партнеры по сборной России Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились за помощью к комиссии спортсменов World Athletics.

29-30 июля организация обсуждает статус ВФЛА – российский легкоатлетический орган не выплатил в срок до 1 июля штраф за допинг и фальсификацию документов прыгуна в высоту Данила Лысенко.

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«Вы точно знаете, что завтра World Athletics будет обсуждать ситуацию с ВФЛА. Мы уже писали вам в январе, и наша просьба о поддержке до сих пор в силе – на сегодня процедура выдачи индивидуальных разрешений для российских легкоатлетов приостановлена на неопределенный период. Мы уже пропустили зимний сезон и сейчас нуждаемся в вашей поддержке.

Мы, действующие спортсмены, полностью открыты для сотрудничества, честно выполняем свои обязанности и не можем пропустить еще один международный сезон из-за ошибок руководства ВФЛА. Мы надеемся, что вы понимаете нас, как спортсменов, и рассчитываем на вашу поддержку на завтрашнем заседании», – написала Ласицкене в сториз инстаграма. Такие же сообщения появились в соцсетях Шубенкова и Сидоровой.

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов, в настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус.

Ласицкене ранее заявила, что может уйти из сборной России.

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