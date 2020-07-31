ВФЛА получила отсрочку выплаты штрафа до 15 августа

В международной федерации пошли навстречу после письма министра спорта.

ВФЛА получила от World Athletics отсрочку выплаты штрафа в 5 миллионов рублей после поручительства министра спорта РФ Олега Матыцина.

«По рекомендации рабочей группы совет World Athletics принял решение рекомендовать созвать внеочередной конгресс с целью голосования по вопросу исключения ВФЛА из World Athletics, но приостановить выполнение этого решения до 15 августа», – цитирует ТАСС главу рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсена, который подтвердил, что Матыцин гарантировал выплату штрафа до указанного срока.

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«Мне трудно оценивать итоги заседания совета и решение. Считаю, оно на сегодняшний день конструктивно, мы видим желание со стороны World Athletics взаимодействовать с российской стороной. Нам предстоит вместе сложная работа по созданию условий для возобновления членства. Считаю, что сегодня мы достигли договоренностей, которые позволяют надеяться на конструктивный этап, если все условия будут выполнены, будет возможен выход российской атлетики из кризиса», – заявил министр.

В случае невыплаты штрафа ВФЛА будет полностью исключена из состава WA.

Если ВФЛА исключат, российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

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