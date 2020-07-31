Мария Ласицкене
Фото: Getty Images
Владас Ласицкас отреагировал остро и с юмором.
Менеджер трехкратной чемпионки мира Марии Ласицкене и муж легкоатлетки прокомментировали слухи о переходе спортсменки в сборную Белоруссии.
Информация появилась в распоряжении информагентства «Весь спорт», которое основал агент Андрей Митьков. «Ласицкене для продолжения международной карьеры и, в частности, выступления на Олимпийских играх в Токио в 2021 году может перейти в сборную Белоруссии», – утверждается на сайте.
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Менеджер 27-летней Ласицкене Ольга Назарова опровергла информацию о смене гражданства. «Никто никаких запросов по этому поводу не делал, никакие письма не писал, это я могу точно утверждать. Пусть дальше пишут такие странные новости, люди просто пытаются расшатать лодку. Это фейк, больше мне нечего сказать», – цитирует ее «Спорт-Экспресс».
Муж Марии и комментатор Eurosport Владас Ласицкас отреагировал на вброс с юмором. «Андрюша Митьков, перестань пить в рабочее время», – написал он.
- Ласицкене специализируется на прыжках в высоту.
- Она выиграла три подряд чемпионата мира, но еще не участвовала в Олимпийских играх.
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