Родченков рассказал, как Исинбаевой помогали скрывать допинг

О Елене он высказался едва ли не впервые.

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков впервые после отъезда в США дал интервью российскому медиа. Он рассказал о сокрытии допинга двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой и о том, как делали инъекции эритропоэтина российские ходоки.

«Все российские спортсмены – бенефициары допинговой системы, которая создана Путиным и воплощалась в жизнь Нагорных. Это первое. Второе – и, может быть, самое важное – Россия не может быть отнесена к цивилизованным странам. Посмотрите индекс свободы прессы или индекс восприятия коррупции. Откуда взяться чистому спортсмену?

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Исинбаева кричит, что она чистая. Какая же ты еще, когда тебя охраняли со всех сторон? «Девочка, ты знаешь, что у тебя через два месяца контроль? Ты там скажи, что нужно – либо мы заменим, либо ты уже будешь сама чистая. Исинбаева, Борзаковский – что, не знают, что творится в спорте, и говорят, что все это вранье? И это наши [якобы] «чистые» спортсмены.

Поддавши, он [тренер ходоков Виктор Чегин] говорил: «Да какой я тренер, по 50 инъекций ЭПО ставлю в день». Когда он стал применять грязный китайский эритропоэтин, то [организовал] договор мордовского министерства спорта с Португаловым [о медицинском сопровождении]. Португалов мне принес пробы. У меня волосы встали дыбом! Это спортивный Освенцим: такую грязь загонять человеку в кровеносную систему – это страшно. То, что Чегин – полный отморозок, мне стало ясно.

Виктор Чегин Фото: Imago

А то, что он учил девочек… Одна из них жила в комнате с моей хорошей знакомой. И два раза в день закрывалась в ванной и внутривенно себе зафигачивала эритропоэтин и что-то еще. И моя хорошая знакомая, видя эти ампулы, шприцы, иглы и ватки с каплями крови, спрашивала: «Ты что делаешь?» Девочка отвечала: «А мы так должны делать, нас так научили».

Вот вы говорите про мораль. Так вот, это – убийцы, для них люди – картошка. Для Путина это нефть, а для них – мордовская картошка. Зато Чегин по-прежнему ездит на своем Porsche пьяный, и его никто не трогает в Саранске.

Я ничего не мог с этим сделать, потому что он приносил золотые медали. Помню, как во время Берлина-2009 мы сидели – я, Мутко и Балахничев. И Балахничев читал лекцию, которая сводилась к тому, что «ты – дерьмо, сиди и не вякай, а Борчин стоит как твои десять лабораторий», – рассказал Родченков в интервью «Медузе».

Исинбаеву никогда не обвиняли в употреблении допинга, но она не была допущена на Олимпиаду-2016, как и все российские легкоатлеты, кроме Дарьи Клишиной.

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