Кажется, в это уже никто не верил.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) подтвердила, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) погасила предписанный штраф.

«World Athletics подчеркивает, что сегодня, 12 августа, получила от ВФЛА средства для погашения штрафа. Таким образом, первое из установленных условий рабочей группы выполнено в полном объеме», – цитирует представителя WA Inside the Games.

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Исполняющий обязанности президента ВФЛА Евгений Юрченко заявил в интервью ТАСС, что ВФЛА выплатила 6,3 миллиона долларов, из которых 5 миллионов – штраф и 1,3 миллиона – компенсация затрат.

До 31 августа ВФЛА должна отправить в WA обновленную дорожную карту с подробной информацией об усилении антидопинговой деятельности.

До 30 сентября WA оценит документ и вынесет итоговое решение по участию российских спортсменов в соревнованиях.

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