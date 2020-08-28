«Юрий Александрович и Маргарита Андреевна! Большое спасибо за то, что все эти годы боролись за нас и пытались помочь. В очередной раз стало ясно, что российскому спорту не нужны профессионалы, а нужны удобные люди. #НеВедаютЧтоТворят», – написала Ласицкене в инстасторис.