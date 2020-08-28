Российская легкоатлетка Мария Ласицкене прокомментировала увольнение Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
РУСАДА также покинет заместитель гендиректора Маргарита Пахноцкая и независимый международный эксперт, член наблюдательного совета организации Сергей Хрычиков.
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«Юрий Александрович и Маргарита Андреевна! Большое спасибо за то, что все эти годы боролись за нас и пытались помочь. В очередной раз стало ясно, что российскому спорту не нужны профессионалы, а нужны удобные люди. #НеВедаютЧтоТворят», – написала Ласицкене в инстасторис.
- Мария – трехкратная чемпионка мира (2015, 2017, 2019), двукратная чемпионка мира в помещении (2014, 2018), чемпионка Европы (2018).
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