Российская легкоатлетка Мария Ласицкене прокомментировала увольнение Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

РУСАДА также покинет заместитель гендиректора Маргарита Пахноцкая и независимый международный эксперт, член наблюдательного совета организации Сергей Хрычиков.

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«Юрий Александрович и Маргарита Андреевна! Большое спасибо за то, что все эти годы боролись за нас и пытались помочь. В очередной раз стало ясно, что российскому спорту не нужны профессионалы, а нужны удобные люди. #НеВедаютЧтоТворят», – написала Ласицкене в инстасторис.

  • Мария – трехкратная чемпионка мира (2015, 2017, 2019), двукратная чемпионка мира в помещении (2014, 2018), чемпионка Европы (2018).

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