Легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, рассчитывает ли еще выступить на международных стартах в статусе спортсмена из России.

Легкоатлеты с российским паспортом могут участвовать в международных турнирах лишь в нейтральном статусе и только после соответствующего разрешения от Всемирной легкоатлетической ассоциации. За 2020 год World Athletics не открыла такой доступ ни одному российскому спортсмену, так как Всероссийская федерация легкой атлетики слишком поздно выплатила штраф по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко в размере 6,31 миллиона долларов. Деньги все же были перечислены – теперь у ВФЛА есть срок до конца августа, чтобы отправить в World Athletics план дальнейших действий по восстановлению статуса федерации.

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«Надежда умирает последней. Я все надеюсь, что раз уж деньги нашлись и отправились, то надо просто отправить план по восстановлению. Это один несчастный документ, который все должны отправить со дня на день, но вот уже две недели ждем, а воз и ныне там, поэтому вера тает на глазах. Сейчас все зависит от плана, примет ли его World Athletics. Я рассчитываю на международный сезон все-таки. Если он будет, то международные старты в приоритете. Если его не будет, для меня в приоритете любые соревнования, потому что надо бегать, надо смотреть, на что я действительно готов, показывать результат.

Сергей Шубенков (ЧМ-2019) Фото: Getty Images

У нас же, все же, не мрак без просвета. Все-таки какие-то крупицы надежды падают на нас в виде благосклонности международной федерации, стартов и нормальных полноценных сезонов, в том числе рекордов национальных, да и рекорд Европы я уже почти достал в 2018 году. Когда мы видим к нам отношение со стороны World Athletics, то понимаем, что к нам [спортсменам] вопросов нет. Если подумать задним умом – вот, случился 2016 год, и Шубенков побежал бы менять гражданство. Тогда минус две медали чемпионатов мира, минус медаль чемпионата Европы, минус два «брильянта». Этого бы у меня не было, а это у меня есть.

К примеру, я поменял гражданство. Учитывая, что мне 30 лет – побегаю я еще лет восемь. Ну, десять, чтобы наверняка. А дальше что? После спорта тоже надо устраиваться. Чтобы устроиться в новой стране, надо учиться заново, учить язык. Возвращаться сюда? А кому я здесь нужен теперь, такой красивый? Вопросов много, история очень непростая. Чтобы пойти на такой шаг, нужны какие-то личные обстоятельства. Дело не в патриотизме или федерации. Эта ситуация, если брать глобально, не является неразрешимой. Ее уже давно надо решить. И не так, чтобы давайте мы всех спортсменов раздадим, пускай они перебегут в другие страны. Уже надо нормально восстанавливаться, нормально заполнять и отправлять все документы, раз уж даже деньги нашлись, дело осталось совсем за малым», – цитирует Шубенкова РИА «Новости».

Шубенков – медалист четырех ЧМ подряд в беге на 110 метров с барьерами.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года.

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