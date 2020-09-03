Бывший глава РУСАДА Юрий Ганус извинился перед легкоатлеткой Марией Ласицкене за то, что не смог восстановить статус ВФЛА за время работы в должности.
«Маша, искренне благодарю. Извините, не удалось вывести из допингового кризиса нашу легкую атлетику. Мы восстановили доверие в World Athletics к РУСАДА, но восстановить нашу легкую атлетику не удалось из-за увольнения. Все равно верю в лучшее», – написал Ганус в ответ на твит со словами поддержки Ласицкене в адрес Юрия.
- Мария – трехкратная чемпионка мира (2015, 2017, 2019), двукратная чемпионка мира в помещении (2014, 2018), чемпионка Европы (2018).
- 28 августа Юрий Ганус покинул пост генерального директора РУСАДА.