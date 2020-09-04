Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) может отстранить сборную США по легкой атлетике от участия в международных соревнованиях.

Reuters сообщает, что санкции могут быть наложены из-за угроз конгресса США прекратить финансирование ВАДА. Американцы неоднократно высказывали недовольство работой агентства – в частности, они считают слишком мягким наказание России за редактирование базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

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«Последствия могут быть серьезными для американских спортсменов. К нам обратились правительства нескольких стран – они были шокированы угрозами со стороны руководства США, которые поддержали в антидопинговом агентстве страны.

Эти правительства хотят, чтобы мы рассмотрели поправку к стандарту соответствия, означающую, что неуплата страной взноса в ВАДА может напрямую привести к тому, что национальное антидопинговое агентство этой страны будет объявлено несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Это неизбежно приведет к последствиям для спортсменов, включая отстранение от крупных международных мероприятий», – заявил президент ВАДА Витольд Банька.

Из-за вмешательства в базу данных ВАДА на четыре года запретило российским спортсменам участвовать в крупных международных соревнованиях под национальным флагом.

Россия подала апелляцию в CAS, которая еще не рассмотрена.

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