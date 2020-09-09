«Суд отклонил жалобу Кастер Семени. Эксперты выявили, что тестостерон – основной фактор, определяющий разные уровни спортивных достижений полов в легкой атлетике. Согласно решению CAS, женщины с вариантом гена 46 XY DSD имеют уровень тестостерона, сопоставимый с мужчинами, что дает этим женщинам конкурентное преимущество. На основании этого решение CAS не может быть оспорено», – говорится в заявлении суда.

«Я очень разочарована, но не позволяю World Athletics накачивать меня препаратами или мешать мне быть такой, какой я есть. Отстранение женщин-спортсменок или угроза нашему здоровью исключительно из-за наших природных способностей отправляют World Athletics на неправильную сторону перед судом истории. Я продолжу борьбу за общечеловеческие права женщин-спортсменок как на беговой дорожке, так и за ее пределами, пока мы все не сможем свободно выступать такими, какими родились. Я знаю, что является правильным, и сделаю все возможное для защиты базовых человеческих прав во имя всех молодых девочек со всего мира», – заявила легкоатлетка.