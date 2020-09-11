Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене выиграла чемпионат России в Челябинске.

27-летняя спортсменка, представляющая Московскую область и Кабардино-Балкарию, победила с результатом 1,92 метра. Второй стала Кристина Королева-Полтавец (1,88 метра), третьей – 38-летняя чемпионка Лондона-2012 Анна Чичерова (1,85).

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  • Ласицкене выиграла чемпионат России в пятый раз, это был ее первый старт в летнем сезоне-2020.
  • Чичерова была лишена бронзовой медали Олимпиады в Пекине-2008 после перепроверки допинг-проб. В анализах легкоатлетки был обнаружен запрещенный туринабол.

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