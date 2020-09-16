Суд Парижа огласил решения по делу о сокрытии положительных результатов допинг-проб российских легкоатлетов против экс-главы ВФЛА Валентина Балахничева.

«Р-Спорт» сообщает, что 71-летнего экс-функционера, который находится в международном розыске, приговорили к трем годам тюрьмы. Несмотря на статус разыскиваемого, Балахничев прокомментировал итог заседания.

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«Они сообщают, что арестуют меня, причем не через юрисдикцию международного суда, а через юрисдикцию Франции. Ну что за игра? Она идет в последние годы против России, и я один из заложников этой игры», – заявил бывший глава ВФЛА,

Также к двум годам лишения свободы за пассивную коррупцию приговорен Алексей Мельников, ранее возглавлявший сборную России по бегу на длинные дистанции.

  • Балахничев и Мельников обвинялись в вымогательстве денег у спортсменов за сокрытие допинга на общую сумму в 3,45 миллиона евро.
  • Балахничев ушел с поста главы ВФЛА в феврале 2015 года.

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