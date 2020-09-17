Шведский легкоатлет Арман Дюплантис преодолел планку на высоте 6,15 м в соревнованиях в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме.
Дюплантис установил рекорд на открытых площадках. Ранее достижение принадлежало украинцу Сергею Бубке, в 1994 году он показал результат 6,14 м.
Легкая атлетика
⚖️ Экс-глава ВФЛА Балахничев осужден на 3 года за сокрытие допинга
- В феврале 2020 года Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках в высоту с шестом в помещении (6,18 м) на международном турнире в Глазго.
- 20-летний Дюплантис – серебряный призер чемпионата мира 2019 года, также на его счету победа на европейском первенстве-2018.
Легкая атлетика
Ласицкене обыграла Чичерову на чемпионате России
Легкая атлетика
Швейцарский суд отклонил жалобу Семени по поводу уровня тестостерона